Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили, что Украина готовит нападения на несистемную оппозицию РФ

СВР: Украина и спецслужбы ЕС готовят нападения на несистемную оппозицию РФ
close
Mikhail Metzel/AP

В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Украина вместе со спецслужбами Европы готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции. Заявление приводит РИА Новости.

Также, по данным СВР, нападения готовятся на бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом.

СВР полагает, что исполнителями данных преступлений будут являться выходцы из государств Азии и Ближнего Востока. СВР уточняется, что за участие в таких акциях предлагают до $20 тысяч, а условием для исполнителя при аресте «является возложение вины на российские спецслужбы».

До этого российская Служба внешней разведки сообщила, что НАТО планирует провести выборы на Украине не позднее осени 2025 года, при этом президента Украины Владимира Зеленского обвинят в присвоении более $1,5 млрд, выводе за границу денежного пособия украинских военнослужащих и продаже Африке военной техники, которую Украине дали бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российской разведке заявили, что в США «много истинных патриотов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами