В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Украина вместе со спецслужбами Европы готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции. Заявление приводит РИА Новости.

Также, по данным СВР, нападения готовятся на бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом.

СВР полагает, что исполнителями данных преступлений будут являться выходцы из государств Азии и Ближнего Востока. СВР уточняется, что за участие в таких акциях предлагают до $20 тысяч, а условием для исполнителя при аресте «является возложение вины на российские спецслужбы».

До этого российская Служба внешней разведки сообщила, что НАТО планирует провести выборы на Украине не позднее осени 2025 года, при этом президента Украины Владимира Зеленского обвинят в присвоении более $1,5 млрд, выводе за границу денежного пособия украинских военнослужащих и продаже Африке военной техники, которую Украине дали бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российской разведке заявили, что в США «много истинных патриотов».