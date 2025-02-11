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Трамп может помочь Маску избавиться от исков против Tesla

Times: Трамп имеет возможность свернуть дела против компаний Маска
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Amanda Perobelli/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет возможность свернуть дела против компаний миллиардера, главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщает газета The Time.

«Тесные связи Маска с Трампом означают, что многие из этих федеральных проблем могут исчезнуть в течение нескольких недель или месяцев», — утверждает издание.

В частности, речь идет о расследованиях Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по делу о завышении возможностей автопилота Tesla. Также Трамп может избавить Маска от преследования по иску о правительственном мандате США, который обязывает компании-автопроизводители сообщать о ДТП с участием автомобилей с системой автопилота.

Издание пришло к выводу, что возможная помощь Трампа Маску значительно усилит позиции последнего.

9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

Ранее Маск резко раскритиковал заявление Зеленского об Украине.

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