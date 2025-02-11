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В России предложили попросить у США списки людей из России, финансируемых USAID

Володин предложил запросить у США списки россиян, которых финансировало USAID
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Властям России следует запросить у американского конгресса списки людей на российской территории, работу которых финансировало Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявил на пленарном заседании председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, если в США эта организация признана вражеской, тогда конгресс должен предоставить российской стороне соответствующие списки, которые потом будут переданы ФСБ РФ.

Также Володин заявил, что журналисты, которые осваивают гранты USAID, не должны «вестись на коврижки», а должны думать о стране. По его словам, это агентство «запудрило мозги представителям журналистского сообщества» и другим деятелям.

На этой неделе сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.

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