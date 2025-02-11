«Европе нужен повод»: эксперт об аварии с танкером Koala в Усть-Луге

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что потерпевший крушение в Усть-Луге Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован.

Эксперт отметил, что пока официальных результатов ЧП в Ленобласти не озвучено, но нельзя исключать, что речь идет о теракте, поскольку страны Балтии сильно негодуют по поводу того, что Россия продолжает торговать нефтью и газом. В Финляндии тем временем заявили, что суда с нефтепродуктами на борту в случае крушения представляют угрозу для Балтийского моря, обратил внимание ветеран ВМФ.

«Я понимаю так, что Европе нужен повод, чтобы нам перегородить дорогу выхода в Балтийское море через Финский залив, там очень маленький проход, нейтральные воды», — сказал Блытов.

Как сообщил накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей, затонувший танкер Koala мог быть заминирован. Отмечалось, что пока на судне не нашли взрывных устройств, но кинологи продолжают их поиск.

Речь идет о судне, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. По информации СМИ, в ночь на 9 февраля корабль находился у третьего причала в порту в Усть-Луге.

Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ. По данным «Росморречфлота», в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Финляндии допустили крупную эскалацию против России в Балтийском море.