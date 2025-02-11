Трамп составил список сотрудников Нацархива для увольнения

Президент США Дональд Трамп попросил своих советников составить список сотрудников Национального архива, которых ему следует уволить. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Трамп сказал, что список должен включать, но не ограничиваться, должностными лицами архива, участвовавшими в попытках восстановить секретные материалы, которые республиканец хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго. ФБР в 2022 году провело там обыск на основании жалобы Национального управления архивов и документации США.

В список, который составили представители администрации республиканца, входят сотрудники архива, которые были непосредственно вовлечены в противостояние с политиком.

Некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома считают, что окончательный список сотрудников, подлежащих увольнению, должен быть составлен более тщательно, поскольку в первом варианте есть несколько имен, которые просто выполняли свою работу и не заслужили увольнения.

В список потенциальных сотрудников на увольнение включен заместитель архивариуса Соединенных Штатов Уильям Босанко. При этом пока неясно, постигнет ли его участь бывшей главы Нацархива Коллин Шоган, которая была уволена на прошлой неделе.

Ранее Трамп уволил главное должностное лицо по вопросам этики в правительстве.