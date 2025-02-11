Во Внуково приземлился самолет, который связывают со спецпосланником Трампа

Flightradar: во Внуково приземлился самолет, который связывают с Уиткоффом

В московском аэропорту Внуково приземлился самолет Gulfstream G650ER, который в соцсетях связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Информация на странице рейса о местах вылета и прилета недоступна. Однако, согласно карте сервиса, самолет вылетел из Вашингтона, после чего примерно в 10:17 мск находился у аэропорта Внуково.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможном прилете в Москву Уиткоффа. По его словам, Москва не планировала какие-либо контакты.

Трамп заявил о планах назначить Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в ноябре прошлого года. Инвестор является другом главы Белого дома. Дипломатией и политикой бизнесмен раньше не занимался — всю жизнь Уиткофф работал исключительно с проектами в сфере недвижимости в США.

Ранее спецпосланник Трампа назвал примерные сроки восстановления сектора Газа.