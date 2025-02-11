Володин заявил, что USAID «запудрило мозги» журналистам

Володин: журналистам, жившим на гранты USAID, не надо было вестись на коврижки

Журналисты, которые осваивают гранты Агентства США по международному развитию (USAID), не должны «вестись на коврижки», а должны думать о стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Те, кто осваивал гранты USAID, вот они там все время находились (на Мальдивах — прим. ред.), а сейчас должны написать заявление о неправильном поведении. Не надо было на эти коврижки вестись, думать надо о стране», — заявил он.

По его словам, агентство «запудрило мозги представителям журналистского сообщества» и другим деятелям. Володин подчеркнул, что на данный момент USAID находится вне закона.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что власти Соединенных Штатов не могут полностью отказаться от такого инструмента мягкой силы, как USAID. По его словам, агентство служило «подпиткой элит» и инструментом продвижения «идеологем».

На этой неделе сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.