В Кремле прокомментировали репост Трампом статьи со словами Путина

Песков: репост Трампом статьи со словами Путина не говорит о сближении позиций

Вряд ли тот факт, что президент США Дональд Трамп сделал репост на своей странице в Truth Social статьи со словами российского коллеги Владимира Путина, можно расценивать как сигнал о сближении российско-американских позиций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Представителя Кремля спросили, как Путин расценивает то, что Трамп цитирует его слова.

По словам Пескова, за российским лидером наблюдает весь мир, его слова анализируют многие. Однако с точки зрения российского понимания подхода к глобальным событиям, очень важно, что это делают и в Соединенных Штатах, отметил пресс-секретарь.

Накануне американский лидер репостнул в своей социальной сети Truth Social ссылку на статью с заявлениями Путина о том, что Трамп в короткие сроки наведет порядок в отношениях с элитами Европы, которые «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

Речь идет о статье американского телеканала CNBC от 3 февраля. Канал процитировал слова Путина из интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Рогов заявил, что репост Трампа статьи со словами Путина стал посланием Евросоюзу.