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В постпредстве РФ указали на «избирательную слепоту» Запада по теме Украины

Полянский: Запад проявляет избирательную слепоту и глухоту по теме Украины
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Global Look Press

Западные делегации проявляют «избирательную слепоту и глухоту» по теме ситуации на Украине. Об этом ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«Здесь скорее сказываются два фактора. Во-первых, это избирательная слепота и глухота наших западных коллег и их двойные стандарты в том, что касается ситуации на Украине, в том числе с правами человека и героизацией нацистских приспешников», — сказал дипломат.

Полянский уточнил, что страны Запада не обращают внимания на героизацию нацистских приспешников на Украине. При этом, как отметил первый зампостпреда, в Европе подобное карается законом.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ, содержащий 74 пункта, осуждает пересмотр итогов Второй мировой войны, прославление нацистского режима и пропаганду расизма. Его поддержали 119 стран, против высказались 53, включая Германию, Италию и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала «адской смесью нацизма и терроризма» интервью Зеленского.

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