Трамп сообщил о разговоре с Си Цзиньпином после инаугурации

Трамп: я разговаривал с Си Цзиньпином после инаугурации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что после инаугурации провел разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом глава США сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп, отвечая на вопрос телеканала о возможной беседе с Си Цзиньпином, подтвердил, что разговаривал с ним.

Президент США отметил, что у него очень хорошие личные отношения с председателем КНР.

31 января сообщалось, что Трамп отказался комментировать свои контакты с Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, но заявил, что ситуация развивается «очень хорошо».

27 января Си Цзиньпин заявил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями.

25 января китайский посол в Вашингтоне Се Фэн заявил, что конфронтация и конфликт между США и КНР стали бы катастрофой.

Трамп и Си Цзиньпин договорились создать стратегический канал связи.