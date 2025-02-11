Британский экс-премьер Борис Джонсон потребовал $1 млн за обещание рассказать, почему он настроил украинского президента Владимира Зеленского против мирных переговоров с Россией. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису.

Карлсон отметил, что у него на счету нет затребованного Джонсоном миллиона. При этом он добавил, что сможет в конце февраля увидеть бывшего премьер-министра и, возможно, даже сумеет провести с ним беседу.

12 января заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Джонсон не хотел, но сорвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

В тот же день Джонсон, комментируя срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году, заявил, что у него не было намерения «препятствовать дипломатическим инициативам». Он также напомнил, что Лондон не отправил войска на Украину, поскольку его возможности «на тот момент были ограничены». В то же время экс-премьер сообщил, что Британия помогала Киеву оружием.

Ранее Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной в 2022 году.