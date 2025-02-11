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Bloomberg: спецпредставитель Трампа не приедет в Москву во время «мирного турне»

Bloomberg: Келлог не приедет в Москву в ходе поездки для мирного плана
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Sarah Silbiger/Global Look Press

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по РФ и Украине Кит Келлог не приедет в Москву во время своих европейских командировок по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что спецпосланник президента США посетит страны Европы и Киев. Кроме того, он соберет мнения по поводу вариантов окончания боевых действий на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности в конце этой недели.

«Келлог не планирует посещать Москву в ходе этой поездки», — отметили источники.

Накануне стало известно, что администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Келлог заявил, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать инициативу. На этом фоне Москва утверждает, что пока не получила конкретных мирных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Ранее дочь Келлога оказалась связана с Украиной.

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