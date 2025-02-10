Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к проведению переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

«Как многократно говорил об этом президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы», — сказал глава ведомства.

Лавров отметил, что переговоры не должны быть реализованы за счет интересов других участников. По его словам, их нужно провести в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности.

В рамках своего выступления министр также заявил, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению. Глава МИД напомнил, что российская сторона не устает говорить об этом, а также настойчиво требует устранения проблем.

Ранее Лавров заявил о связанном с СВО священном долге России.