На Западе заявили о неготовности плана Трампа по Украине

ANSA: план Трампа по Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не готов и не будет представлен на текущей неделе. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в НАТО.

В ближайшие дни план не будет представлен ни в Брюсселе на министерской встрече, ни на Мюнхенской конференции по безопасности.

«[Спецпредставитель Трампа по Украине] генерал Кит Келлог приедет в штаб-квартиру НАТО во второй половине февраля для проведения ряда встреч, и только тогда план станет зрелым», — сообщает источник.

Как отмечает источник, только американский президент может повлиять на президента РФ Владимира Путина.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «серьезные люди» из команды президента США Дональда Трампа посетят Украину на текущей неделе. Он отметил, что это произойдет до мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Ранее Трампа предупредили о сопротивлении внутри НАТО по вопросу Украины.