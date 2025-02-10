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В постпредстве РФ прокомментировали планы США сократить штат USAID

Небензя: РФ заявляла, что USAID спонсирует радикалов, но это считали пропагандой
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Александр Щербак/РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал сообщения, согласно которым администрация Белого дома намерена сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас не вызывают никакого удивления недавнее разоблачение по поводу деятельности агентства USAID. Мы давно говорили о том, что оно финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой», — сказал постпред.

3 февраля телеканал Fox News сообщил, что штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации президента США. Все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией были взяты под контроль Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск.

7 февраля агентство Reuters сообщило, что администрация США сохранит в штате USAID 611 сотрудников. Всего в агентстве работает более 10 000 человек. Таким образом, ожидается его сокращение более чем в 16 раз.

Ранее советник Трампа выступил с обвинениями в адрес USAID.

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