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В МИД России заявили об отсутствии «двойного дна» в вопросе конфликта на Украине

Рябков: в позиции РФ по Украине нет тайного замысла или двойного дна
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В позиции России по вопросу урегулирования конфликта на Украине нет никакого «двойного дна» или тайного замысла. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Наша позиция — это производное глубоко внутренне не просто прочувствованных, а пережитых с полным пониманием серьезности и трагичности происходящего национальных интересов нашей страны, которые мы не можем предать. Мы их должны отстоять», — сказал замглавы ведомства.

Утром 10 февраля заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу. Он отметил, что эти идеи были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в июне прошлого года.

Также Галузин заявил, что западные страны активизировали риторику о необходимости возобновления переговоров по Украине, однако продолжают масштабные поставки оружия Киеву. Замглавы МИД напомнил, что за три года конфликта страны НАТО вложили в военную помощь Киеву около $200 млрд.

Ранее глава дипломатии ЕС объяснила папе Римскому необходимость «справедливого мира» на Украине.

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