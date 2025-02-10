Песков поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил российских дипломатов с Днем дипломатического работника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня день дипломатического работника. Президент уже поздравил всех российских дипломатов. Мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям нашей дипломатической службы», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что российская дипломатическая служба имеет «много славных страниц в своей истории». Также пресс-секретарь главы государства отметил, что дипломатов ждет «блестящее» будущее.

Утром 10 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские дипломаты продолжат активную работу по противодействию всем попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и других форм дискриминации по национальному или религиозному признаку.

Поздравляя дипломатов с профессиональным праздником, российский лидер также подчеркнул, что особого внимания по-прежнему требует защита прав граждан России за рубежом.

Ранее Путин заявил, что нельзя дать фашизму снова поднять голову.