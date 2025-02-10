В Кремле ответили на вопрос о назначении врио главы Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о том, кого назначить временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По врио [губернатора Новгородской области] по состоянию на сейчас не было принято решение, но будет в ближайшее время», — сказал представитель Кремля.

7 февраля российский лидер подписал указ о досрочном прекращении полномочий уже бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина, занимавшего соответствующий пост с октября 2017 года. Незадолго до этого политик подал заявление об отставке по собственному желанию. Причиной послужил его переход на другую работу.

Позже пресс-служба правительства РФ сообщила, что Никитин занял пост заместителя министра транспорта страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Информация о том, какие задачи бывший губернатор Новгородской области будет выполнять на новом месте работы, пока не поступала.

Ранее Никитин записал видеообращение к жителям Новгородской области.