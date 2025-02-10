Президент Ирана обвинил Трампа в заговоре против страны

Пезешкиан: Трамп говорит о переговорах, но строит заговоры против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявляет о желании начать переговоры с Ираном, но в то же время строит заговоры против страны — такое мнение высказал иранский президент Масуд Пезешкиан во время празднований, посвященных 46-й годовщине победы Исламской революции. Об этом сообщает ТАСС.

«Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами», — сказал лидер республики.

По его словам, Вашингтон может только мечтать о том, чтобы «поставить на колени» Тегеран.

8 февраля Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Ираном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

В начале февраля журнал Foreign Affairs писал, что Трамп в случае неудачи в вопросе сдерживания иранской ядерной программы может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории республики.

Ранее сообщалось, что Иран скрывает свои ядерные разработки на объектах космической программы.