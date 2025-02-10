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Дания и Панама не поднимали в СБ ООН вопрос о заявлениях Трампа

Небензя: в СБ ООН не обсуждались планы Трампа по Гренландии и Панамскому каналу
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Mike Segar/Reuters

Дания и Панама не поднимали в Совбезе ООН вопрос о планах США взять под контроль Панамский канал и Гренландию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил постоянный председатель России при ООН Василий Небензя.

В то же время он рассказал, что постпредство Панамы распространило письмо, в котором оценило слова президента США Дональда Трампа о намерении «вернуть» Панамский канал как нарушение Устава ООН о неприменении силы или угрозы силой.

«Последуют ли дальнейшие действия, неясно», — сказал дипломат.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.

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