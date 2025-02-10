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Небензя высказался об отправке миротворцев на Украину без согласия СБ ООН

Небензя заявил, что миротворцы без мандата ООН станут законными целями для РФ
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Александр Щербак/РИА Новости

Совет Безопасности ООН должен выдать мандат на развертывание миротворческого контингента на территории Украины, в противном случае вошедшие в него иностранные военнослужащие станут законными целями для РФ. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал постоянный представитель Москвы при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, сейчас в мире наблюдается усталость от украинского конфликта. В связи с этим на международной политической арене начали циркулировать различные слухи, в том числе о развертывании миротворческого контингента в зоне боевых действий.

«Надо четко понимать: никакие «миротворцы» не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты <...> будут с точки зрения международного права обычными комбатантами», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что в подобной ситуации военнослужащие из третьих стран станут легитимными целями для Вооруженных сил РФ.

31 января газета The Times сообщила, что страны — члены Европейского союза (ЕС) разошлись во мнении по вопросу отправки миротворцев на Украину. Великобритания, Франция и ряд иных государств поддержали предложение. В свою очередь, Германия выступила против данной инициативы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил идею об отправке миротворцев в зону конфликта.

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