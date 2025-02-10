Небензя высказался об отправке миротворцев на Украину без согласия СБ ООН

Небензя заявил, что миротворцы без мандата ООН станут законными целями для РФ

Совет Безопасности ООН должен выдать мандат на развертывание миротворческого контингента на территории Украины, в противном случае вошедшие в него иностранные военнослужащие станут законными целями для РФ. Такое заявление в ходе интервью для РИА Новости сделал постоянный представитель Москвы при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, сейчас в мире наблюдается усталость от украинского конфликта. В связи с этим на международной политической арене начали циркулировать различные слухи, в том числе о развертывании миротворческого контингента в зоне боевых действий.

«Надо четко понимать: никакие «миротворцы» не могут действовать без мандата от СБ ООН. В противном случае любые иностранные военные контингенты <...> будут с точки зрения международного права обычными комбатантами», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что в подобной ситуации военнослужащие из третьих стран станут легитимными целями для Вооруженных сил РФ.

31 января газета The Times сообщила, что страны — члены Европейского союза (ЕС) разошлись во мнении по вопросу отправки миротворцев на Украину. Великобритания, Франция и ряд иных государств поддержали предложение. В свою очередь, Германия выступила против данной инициативы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил идею об отправке миротворцев в зону конфликта.