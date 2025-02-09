Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон утверждает, что слова президента США Дональда Трампа по поводу интервенции в Газу должны вызывать беспокойство у российского лидера Владимира Путина, поскольку он якобы выдвинет жесткие условия по переговорам и «заставит» Москву пойти на сделку. Об этом бывший военный пишет в материале для The Telegraph.

«Проще говоря, Путин теперь должен быть в ужасе. Ураган Трампа может сдуть его до Урала и дальше. Воодушевленный «своим» прекращением огня в Газе, Трамп вряд ли предложит сделку по Украине, которая не будет соблюдаться», — считает Бреттон-Гордон.

Он утверждает, что Украина должна получить «обратно часть, если не всю, утраченную территорию». По мнению военного, Россия якобы пойдет на это, чтобы вернуть территории в Курской области.

До этого Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов писало, что Россия добивается устойчивых успехов в ходе конфликта на Украине, а президент Владимир Путин «как никогда близок» к достижению целей, поставленных в начале СВО.

Ранее посол Украины назвал условие разговора Путина и Зеленского.