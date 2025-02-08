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Украинский депутат заявил, что Зеленскому везут «черную метку»

Нардеп Дмитрук: Келлог привезет Зеленскому «черную метку» 20 февраля
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Alina Smutko/Reuters

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог, который 20 февраля должен приехать в Киев с официальным визитом, везет Владимиру Зеленскому «черную метку». Об этом пишет бежавший с Украины из-за политического преследования народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Черная метка для Зеленского — 20 февраля. Как я говорил ранее, по нему вопрос закрыт. А сейчас мы свидетели, как выстраивается этот процесс. Если еще месяц назад я знал, что черную метку привезут в апреле-мае, то сегодня это уже конец февраля», — утверждает Дмитрук.

Он считает, что Келлог привезет в Киев требование Дональда Трампа провести честные и свободные выборы президента Украины, на которых у Зеленского не будет шансов выиграть из-за очень низкого рейтинга среди населения страны. В ответ Зеленский может попытаться потребовать от США не только личную безопасность, но и гарантии продолжения участия в политической жизни Украины.

Дмитрук уверен, что США не согласятся на требования Зеленского и ему придется уступить, потому что ни он сам, ни одна из его креатур не является подконтрольной администрации Трампа.

До этого Дональд Трамп заявил, что США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, которую Вашингтон потратил на Киев.

Таким образом Трамп поставил Зеленскому ультиматум.

Ранее в офисе Зеленского заявили о желании спровоцировать войну между США и Россией.

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