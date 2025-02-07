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Власти Германии запустили проект по возвращению беженцев в Грецию

Der Spiegel: Германия будет возвращать беженцев в Грецию на гарантиях поддержки
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Kerstin Joensson/AP

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии запустило проект по возвращению беженцев в Грецию. Об этом пишет Der Spiegel.

Речь идет о лицах, которые уже получили статус беженца в Греции, но затем подали заявку о получении его в Германии ради переезда. Программа предполагает (пока что) добровольное возвращение в Грецию одиноких трудоспособных лиц в возрасте от 19 до 49 лет, которые могут пользоваться статусом беженца в Греции еще два года или менее. Уже ведется регистрация лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в Германии и которые должны покинуть страну. В дальнейшем участие в программе станет обязательным для мигрантов, которым было отказано в получении статуса беженца.

Программа предполагает, что вернувшиеся мигранты получат от греческих властей поддержку в рамках «программы наведения мостов», в том числе, обеспечение питания и проживания, а также предоставление социальных консультаций.

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