Британский аналитик заявил о тревожном положении Зеленского

США перестали публично общаться с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за решения закрыть проект «Украина». Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.

«Зеленский начал понимать, что США <...> готовятся закрыть проект «Украина». <...> Похоже, американцы больше не разговаривают с Зеленским. Келлог не приехал в Киев, Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа», — сказал он.

По словам Меркуриса, тревожным сигналом для Зеленского также стало заявление спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине.

Накануне Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, там состоится обсуждение целей Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

5 февраля американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта. Он назвал диалог «хорошим и конструктивным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отмечал, что контакты РФ с американской стороной «интенсифицировались».

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие.