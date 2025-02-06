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Трамп рассказал, как Politico получала миллионы за статьи о демократах

Трамп: Politico получила $8 млн от USAID за положительные статьи о демократах
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что газета Politico получила $8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID) за положительные статьи о Демократической партии Соединенных Штатов.

«Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и других агентствах, большая часть из них ушла на «откуп» в фейковые СМИ за создание красивых историй о демократах», — сообщил глава государства.

По его словам, «левая газетенка, известная как Politico, похоже, получила $8 млн».

Трамп добавил, что «это может стать крупнейшим скандалом в истории».

6 февраля стало известно, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс встретился с президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения работы Агентства США по международному развитию. Встреча прошла в среду, 5 февраля. Гейтс рассказал, что он призвал Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через USAID. Также Гейтс заявил, что пока не встречался с предпринимателем Илоном Маском, который является инициатором закрытия агентства.

Ранее Маск назвал USAID «комком червей».

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