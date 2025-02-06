«Пытаются выжать последнее»: эксперт о притязаниях Трампа на ресурсы Украины

Запад признал победу России в конфликте на Украине, поэтому в спешке пытается забрать у Киева последнее. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Петр Колчин, комментируя притязания лидера США Дональда Трампа на украинские полезные ископаемые.

«Фактически теперь поддержка Киева превращается в обворовывание украинского государства. Конечно, теперь для западных спонсоров важен каждый день, который удастся отработать через поддержку Киева. Чем больше киевский режим продержится, тем больше металлов и ресурсов они смогут вывезти. Это грабительская философия», — подчеркнул Колчин.

По его словам, Запад прекрасно понимает, что победа России в зоне СВО положит конец его действиям на Украине.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к полезным ископаемым в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.