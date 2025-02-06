Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехал в Киев ради срыва потенциальных мирных переговоров. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, срочный визит Лэмми в Киев, как и новое интервью Владимира Зеленского британским СМИ необходимы, чтобы не допустить мирного урегулирования конфликта и дискредитировать план спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, который будет представлен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дубинский предположил, что британцы привезли Зеленскому новый план контрнаступления.

5 февраля глава МИД Великобритании прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Дипломат объяви о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи со стороны Лондона, ее размер составит 55 млн фунтов стерлингов (около $68,8 млн).

Кроме того, Дэвид Лэмми отверг выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным предложения по мирному урегулированию на Украине. Он выразил уверенность, что однажды мир наступит, и «Великобритания сыграет свою роль в полной мере, чтобы гарантировать, что Путин больше не вернется».

Ранее Лэмми рассказал о принцессах из Киева, выходивших замуж за британцев тысячи лет назад.