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Псаки обвинила администрацию Трампа в захвате власти

Псаки заявила, что Трамп захватил власть в США
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Leah Millis/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа произвела захват власти в стране. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

По ее словам, захват «будет продолжаться беспрепятственно», если не будут предприняты усилия по его сдерживанию.

В качестве примера она назвала увольнение высокопоставленных офицеров в Федеральном бюро расследований. По словам Псаки, Трамп устроил в ведомстве «беспрецедентную чистку».

Также она раскритиковала бизнесмена, руководителя департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илона Маска за нападение на Агентство по международному развитию (USAID).

Накануне агентство Associated Press сообщило, что противники реформ Трампа и его «Проекта 2025» (проект реформирования федерального правительства) планируют провести акции протеста во всех штатах. По данным издания, участники движения выйдут на улицы в столицах многих штатов и в других крупных городах. Несогласные с политикой американского лидера распространяют в соцсетях агитацию против «Проекта 2025»‎. В частности, они выражают недовольство миграционной политикой Трампа.

Агентство пишет, что 2 февраля тысячи людей в штате Калифорния уже приняли участие в акции протеста против плана Трампа по массовой депортации.

Ранее стало известно об «экстремальном хаосе» в правительстве США из-за Трампа.

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