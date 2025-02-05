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Противники Трампа запланировали протесты против его первых указов

Associated Press: в США пройдут протесты против первых законов Трампа
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Kevin Lamarque/Reuters

Противники реформ президента США Дональда Трампа и его «Проекта 2025» планируют провести акции протеста во всех штатах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным издания, участники движения выйдут на улицы в столицах многих штатов и в других крупных городах. Несогласные с политикой американского лидера распространяют в соцсетях агитацию против «Проекта 2025»‎ (проект реформирования федерального правительства США — прим. ред.). В частности, они выражают недовольство миграционной политикой Трампа.

«В кофейне всего в квартале от Капитолия Мичигана организаторы запланированной там акции в среду сдвинули столы, развесили плакаты, чтобы написать сообщения «Никаких депортаций никогда!» и «Рабочие, объединяйтесь!»»‎, — говорится в публикации.

Агентство пишет, что 2 февраля тысячи людей в штате Калифорния уже приняли участие в акции протеста против плана Трампа по массовой депортации.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину.

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