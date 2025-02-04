Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг оставит пост главы Мюнхенской конференции на время руководства минфином Норвегии

Столтенберг оставит пост главы Мюнхенской конференции
close
Johanna Geron/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оставит пост главы Мюнхенской конференции по безопасности на время руководства минфином Норвегии. Об этом говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном на сайте Мюнхенской конференции.

Также Столтенберг уйдет с должности сопредседателя Бильдербергского клуба. В октябре прошлого года стало известно, что он возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года.

«Я вернусь к Мюнхенской конференции по безопасности и к своим другим обязанностям, когда мой срок полномочий закончится. <...> Я буду продолжать участвовать в работе MSC и его многочисленных мероприятиях настолько, насколько это позволит моя новая должность», — сказал он.

Накануне норвежская газета VG сообщила, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назначил бывшего главу НАТО Йенса Столтенберга главой министерства финансов.

До этого Столтенберг напомнил, что во время первого срока президента США Дональда Трампа американцы первыми в Североатлантическом альянсе начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы Javelin.

Президент США Дональд Трамп лично пригласил Столтенберга в Вашингтон на свою инаугурацию, которая состоялась 20 января. Столтенберг отмечал, что он «привержен трансатлантическим отношениям, особенно в эти важные времена».

Ранее Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами