Столтенберг оставит пост главы Мюнхенской конференции на время руководства минфином Норвегии

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оставит пост главы Мюнхенской конференции по безопасности на время руководства минфином Норвегии. Об этом говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном на сайте Мюнхенской конференции.

Также Столтенберг уйдет с должности сопредседателя Бильдербергского клуба. В октябре прошлого года стало известно, что он возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года.

«Я вернусь к Мюнхенской конференции по безопасности и к своим другим обязанностям, когда мой срок полномочий закончится. <...> Я буду продолжать участвовать в работе MSC и его многочисленных мероприятиях настолько, насколько это позволит моя новая должность», — сказал он.

Накануне норвежская газета VG сообщила, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назначил бывшего главу НАТО Йенса Столтенберга главой министерства финансов.

До этого Столтенберг напомнил, что во время первого срока президента США Дональда Трампа американцы первыми в Североатлантическом альянсе начали поставлять Украине летальное оружие, включая ракетные комплексы Javelin.

Президент США Дональд Трамп лично пригласил Столтенберга в Вашингтон на свою инаугурацию, которая состоялась 20 января. Столтенберг отмечал, что он «привержен трансатлантическим отношениям, особенно в эти важные времена».

Ранее Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб.