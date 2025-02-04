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«Осушение вашингтонского болота»: Малофеев о закрытии штаба USAID

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев назвал преступной организацию USAID
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Annabelle Gordon/REUTERS

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал закрытие штаб-квартиры Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне. Он напомнил, что только в 2023 году бюджет организации составил $50 млрд.

«Эти средства уходили на «экспорт демократии» — идеологическую колониальную экспансию, включая пропаганду извращенческой повестки, в разные страны. Причем в значительной степени — в постсоветские республики», — отметил Малофеев.

Продолжаем следить за «осушением вашингтонского болота», добавил он.

Агентство США по международному развитию — высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов в области оказания помощи за рубежом. Издание отмечает, что именно через эту структуру в свое время координировался майдан на Украине.

Накануне штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации президента страны Дональда Трампа.

Все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией были взяты под контроль Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск.

Позднее стало известно, что администрация Трампа объединит закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократит численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Трамп создает Фонд национального благосостояния.

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