В Канаде призвали нарастить силы на границе с США в преддверии «схватки»

Канадский депутат Ангус: нужно больше сил на границе с США, мы готовы к схватке

Канаде необходимо больше сил на границе с Соединенными Штатами из-за политики президента США Дональда Трампа, Оттава «затаится для схватки». Об этом заявил канадский парламентарий Чарли Ангус, его слова приводит газета The Hill.

Ангус отметил, что «хотел бы» направлять больше средств на границу с США, чтобы «не допустить, чтобы американское оружие уничтожало канадцев».

«Мы разумны, как канадцы, но когда кто-то угрожает нашему суверенитету, ну, мы затаимся здесь для схватки», — подчеркнул канадский парламентарий.

3 февраля Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

Он подчеркнул, что Соединенным Штатам не нужно, чтобы Канада изготавливала американские автомобили, ведь это можно сделать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. По словам Трампа, Америке не нужен канадский лес или энергия, ведь у США их больше.

Ранее в Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР.