Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Польши сравнил политику США с американским блокбастером

Глава МИД Польши сравнил «День независимости» с текущим состоянием геополитики
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Глава польского МИД Радослав Сикорский провел параллель между голливудским блокбастером «День независимости» и нынешним состоянием трансатлантических отношений. Своим мнением дипломат поделился в интервью The New York Times.

Сикорский подчеркнул, что тридцать лет назад мир ожидал от Америки решительных действий в кризисных ситуациях. Сейчас же, по его мнению, обращения к Вашингтону за поддержкой звучат с меньшей уверенностью, наблюдается взаимное утомление: союзники устают от американского лидерства, а США — от своих союзников.

«Независимость европейской безопасности не обязательно должна быть несовместима с тесным сотрудничеством с Соединенными Штатами. В идеальном мире — в более безопасном мире — будет и то, и другое», — подчеркнул он.

Министр напомнил о масштабной польской поддержке Украины — более чем $140 млрд в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, а также помощи беженцам. Он также упомянул о соглашении ЕС о выделении до $54 млрд на восстановление Украины, добавив, что Европа готова к дальнейшим шагам.

21 января премьер-министр Польши Дональд Туск попросил главу МИД Радослава Сикорского рекомендовать польским консульствам в США подготовиться к возможным депортациям поляков из США.

Ранее бывший американский разведчик призвал демонтировать Польшу вместо «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами