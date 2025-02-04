Глава МИД Польши сравнил политику США с американским блокбастером

Глава польского МИД Радослав Сикорский провел параллель между голливудским блокбастером «День независимости» и нынешним состоянием трансатлантических отношений. Своим мнением дипломат поделился в интервью The New York Times.

Сикорский подчеркнул, что тридцать лет назад мир ожидал от Америки решительных действий в кризисных ситуациях. Сейчас же, по его мнению, обращения к Вашингтону за поддержкой звучат с меньшей уверенностью, наблюдается взаимное утомление: союзники устают от американского лидерства, а США — от своих союзников.

«Независимость европейской безопасности не обязательно должна быть несовместима с тесным сотрудничеством с Соединенными Штатами. В идеальном мире — в более безопасном мире — будет и то, и другое», — подчеркнул он.

Министр напомнил о масштабной польской поддержке Украины — более чем $140 млрд в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи, а также помощи беженцам. Он также упомянул о соглашении ЕС о выделении до $54 млрд на восстановление Украины, добавив, что Европа готова к дальнейшим шагам.

21 января премьер-министр Польши Дональд Туск попросил главу МИД Радослава Сикорского рекомендовать польским консульствам в США подготовиться к возможным депортациям поляков из США.

Ранее бывший американский разведчик призвал демонтировать Польшу вместо «Северных потоков».