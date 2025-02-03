Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова отреагировала на слова генсека НАТО о неспособности ЕС защитить себя

Слова Рютте о ЕС напомнили Захаровой многолетнее зомбирование про сотню гендеров
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о неспособности Евросоюза защищать себя без участия США.

«Немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», — написала дипломат.

3 февраля Рютте, отвечая на вопрос о необходимости Брюсселя создать собственную оборону без участия Вашингтона, заявил, что Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без США. Предположение, что НАТО может существовать без Соединенных Штатов, является ошибочным, отметил генсек.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между США и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. НАТО нужно платить больше, чтобы сравняться по этому показателю с США, добавил республиканец.

Ранее Рютте призвал Европу повышать расходы на оборону и готовиться к войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами