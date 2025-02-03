Захарова отреагировала на слова генсека НАТО о неспособности ЕС защитить себя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о неспособности Евросоюза защищать себя без участия США.

«Немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», — написала дипломат.

3 февраля Рютте, отвечая на вопрос о необходимости Брюсселя создать собственную оборону без участия Вашингтона, заявил, что Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без США. Предположение, что НАТО может существовать без Соединенных Штатов, является ошибочным, отметил генсек.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между США и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. НАТО нужно платить больше, чтобы сравняться по этому показателю с США, добавил республиканец.

Ранее Рютте призвал Европу повышать расходы на оборону и готовиться к войне.