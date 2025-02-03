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Орбан и Рютте обсудили, как Трамп «перевернул мир»

Орбан сообщил, что встретился с Рютте и обсудил изменения из-за прихода Трампа
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Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и обсудил с ним действия нового президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову», — написал он.

Орбан добавил, что на данный момент целью Венгрии является «стать победителем перемен», даже если это не понравится европейским чиновникам в Брюсселе.

До этого Орбан заявил, что Венгрия выступает против антироссийских санкций, поскольку они невыгодны для Будапешта, Венгрия пострадала от них больше, чем Россия.

Соответствующее заявление он сделал после того, как глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении еще на полгода широкомасштабных санкций против РФ.

Ранее Орбан заявил, что Путин всегда держит слово.

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