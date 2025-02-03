Во Франции призвали перестать финансировать Украину

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети X, что нужно перестать посылать деньги Украине после заявления президента страны Владимира Зеленского о помощи США.

«Больше ни одного евро, ни одной единицы оружия для Украины, только мир: скорее!» — написал Филиппо.

Филиппо охарактеризовал ситуацию на Украине как схему по незаконному присвоению денег и задался вопросом, когда начнется масштабное расследование.

2 февраля Зеленский опроверг информацию о том, что администрация Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

В начале января Зеленский уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее на Украине выступили с призывом после слов Зеленского о помощи от США.