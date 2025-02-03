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В России ввели штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

Путин одобрил штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом
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Alexey Vecherin/Shutterstock/FOTODOM

В России вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за продажу детям и подросткам «потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения». Соответствующий закон одобрил президент РФ Владимир Путин.

К подобным товарам относятся, к примеру, баллончики со сжиженным газом для заправки зажигалок. Закон предусматривает штрафы до 60 тысяч для физлиц, до 300 тысяч — для должностных лиц, и до 600 тысяч рублей — для юрлиц.

Авторы закона утверждали, что его принятие позволит оградить несовершеннолетних от опасных товаров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что некоторые российские дети покупают туристские газовые плиты и баллончики для зажигалок из-за токсикомании.

До этого главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный рассказал, что увлечение сниффингом — новым видом токсикомании, связанным с употреблением бытового газа, — приводит к гипоксии головного мозга. По его словам, сниффингом чаще всего занимаются школьники в возрасте 10-15 лет.

Ранее Минздрав РФ поддержал запрет на оборот вейпов.

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