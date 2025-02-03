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Орбан и Рютте обсудили изменения после прихода Трампа

Орбан и Рютте обсудили, как Трамп перевернул мир с ног на голову
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед неформальным саммитом стран Евросоюза (ЕС) и обсудил с ним приход к власти президента США Дональда Трампа. Об этом Орбан написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«День в Брюсселе начался с генеральным секретарем НАТО. Нам есть что обсудить: прошло всего 14 дней после инаугурации президента Трампа, а он уже перевернул мир с ног на голову», — говорится в публикации.

Орбан заявил, что цель Венгрии заключается в том, чтобы стать победителем перемен, даже если демократов в Брюсселе это не устраивает.

До этого премьер-министр Венгрии объяснил, почему выступает против антироссийских санкций. По его словам, они невыгодны для Будапешта и Венгрия пострадала от них больше, чем Россия.

Орбан напомнил, что Венгрия достигла договоренности с Европейской комиссией по вопросу энергетической безопасности в обмен на поддержание Будапештом антироссийских санкций. Кроме того, он допустил, что США перестанут обеспечивать безопасность Европы. Орбан считает, что европейцы должны сделать США «выгодное предложение» о сотрудничестве в области безопасности, иначе американцы больше не будут обеспечивать безопасность стран Европы.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.

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