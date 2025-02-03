В США заявили, что Китай может укрепить свое влияние при правлении Трампа

NYT: Китай может укрепить свое влияние во время правления Трампа

Пекин может укрепить влияние на мировой арене, пока политику Вашингтона диктует президент Дональд Трамп. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

«Китайцы прекрасно осведомлены об ущербе, который Трамп нанес и продолжает наносить глобальному авторитету и влиянию США. Фактически это происходит даже быстрее, чем ожидал Пекин», — говорится в материале.

Издание отмечает, что первые шаги Трампа на посту президента, включая введение пошли на товары из Мексики и Канады, а также выход Штатов из ВОЗ и Парижского соглашения по климату уже подорвали имидж США.

При этом правление республиканцы сулит Китаю не только возможности, но и риски, которые, впрочем, Пекину понятны: главный из них — угроза расширения торговой войны.

2 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%.

3 февраля Канада и Мексика ввели ответные меры в отношении США.

Ранее сообщалось, что Китай готовится к торговым переговорам с США.