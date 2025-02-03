Премьер Дании заявила, что ЕC придется отреагировать на пошлины США

Европе придется жестко ответить, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передает DR.

«К сожалению, нам придется дать очень жесткий ответ. И когда я говорю «к сожалению», это потому, что это коснется простых людей», — сказала она.

Премьер Дании также заявила, что не поддерживает торговую войну, поскольку торговля способствует экономическому росту.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Также Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут ввести «существенные» пошлины в отношении европейских товаров.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что ее страна задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США.

Ранее стало известно, что торговые пошлины Трампа обвалили евро.