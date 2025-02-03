В ЕС допустили, что США перестанут обеспечивать безопасность Европы

Европейцы должны сделать США «выгодное предложение» о сотрудничестве в области безопасности, иначе американцы больше не будут обеспечивать безопасность стран Европы. Об этом в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Если европейцы не сделают американцам выгодного предложения о сотрудничестве, они больше не будут обеспечивать нам безопасность», — подчеркнул он.

По словам Орбана, «сидеть сложа руки и ждать — это не выход». В нынешней международно-политической ситуации Европа «должна выдвигать идеи», добавил Орбан, признав при этом, что регион в военном отношении слаб.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщал, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, но хочет участвовать в дебатах о том, каким должен быть альянс в будущем.

При этом Сийярто обвинил Брюссель в применении двойных стандартов и лицемерии. По мнению главы МИД, руководство Евросоюза не может понять, почему консервативное и патриотическое правительство Венгрии является успешным и существует так долго.

Ранее сообщалось, что Венгрия не допустит продления санкций ЕС против РФ без гарантий безопасности.