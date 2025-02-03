МИД Испании предупредил, чем закончится для Украины поражение в конфликте с Россией

Глава МИД Испании Альбарес: Украина исчезнет, если проиграет в конфликте с РФ

Глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил на мероприятии, организованном новостным агентством Europa Press, что Украина исчезнет, если проиграет в конфликте с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия проиграет, единственное, что произойдет, так это то, что РФ просто проиграет. Если Украина проиграет эту войну, Украина исчезает», — выразил он свое мнение.

Министр добавил, что этот конфликт должен быть решен при участии Киева, а Испания будет поддерживать Украину на его пути.

Накануне генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил о несогласии с утверждениями, что Украина проигрывает в конфликте, хотя фронт и движется «в неправильном направлении».

До этого издание «Украинская правда» сообщило, что руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске «опасных процессов для самого существования» страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.

Ранее политолог высказался о возможности раздела Украины после СВО.