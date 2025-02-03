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Глава евродипломатии отказалась обсуждать уменьшение помощи Украине

Каллас заявила, что не собирается обсуждать сокращение помощи Украине
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не собирается даже обсуждать сокращение помощи украинской стороне, и считает, что поддержку необходимо только наращивать. Об этом она заявила в ходе конференции европейских дипломатов в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы не должны обсуждать уменьшение помощи, когда мы должны, наоборот, делать больше», — заявила она.

По словам Каллас, при «желании найдется путь», который поможет разработать способы финансирования для Украины. Она подчеркнула, что не хочет обсуждать невозможное и важно сосредоточиться на том, что ЕС может сделать.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что администрация Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

Незадолго до этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон возобновит предоставление финансовой помощи Киеву. По его словам, США не смогут доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных или иных программ влияния.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский лишился политических преференций.

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