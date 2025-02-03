В Кремле заявили, что всегда будут учитывать печальный опыт отношений с ЕС

Песков: европейские политики завели в тупик отношения их стран с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который заявил, что в Европе понимают необходимость восстановления отношений с Россией в будущем.

По словам представителя Кремля, корректнее, если оценку заявлений главы МИД Испании будет давать представитель российского министерства иностранных дел.

При этом он отметил, что в целом у Москвы достаточно печальный опыт с нынешним политическим истеблишментом Европы, «которые завели отношения в тупик и привели фактически к полной заморозке каких-либо контактов».

«Этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», — подчеркнул Песков.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что «в тот день, когда наступит мир, Европа будет по-прежнему иметь очень протяженную границу с Россией», и ЕС должен будет восстановить отношения с РФ.

Ранее в Германии заявили, что Европа не в состоянии завершить конфликт на Украине.