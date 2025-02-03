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Российская разведка сообщила о подготовке НАТО к дискредитации Зеленского

СВР: НАТО готовит кампанию по обвинению Зеленского в присвоении $1,5 млрд
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО готовит кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

Стало известно, что Североатлантический альянс готовится обнародовать данные о присвоении Зеленским и его командой более $1,5 млрд.

По данным разведки, в НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине, так как Зеленский стал главной помехой США и альянса для сценария заморозки украинского конфликта.

Накануне Зеленский опровергал информацию о том, что администрация Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эти цифры, за которые проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

В начале января Зеленский уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее в США Зеленского призвали к ответу за коррупцию.

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