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Эксперт допустил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном уже начались

Военэксперт Марочко допустил, что РФ и США начали тайные переговоры
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Алексей Филиппов/РИА Новости

На сегодняшний день никаких официальных контактов между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом нет. Однако высока вероятность, что переговорный процесс уже запущен. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Наверное, он уже стартовал. Просто об этом пока не говорят публично. Возможно, уже прорабатываются какие-то нормативные правовые акты, которые в последующем должны будут подписать президенты, наш и Соединенных Штатов», — сказал Марочко.

Он добавил, что на данный момент делать какие-либо выводы о том, что именно будет реализовано, крайне рано.

1 февраля стало известно, что Трамп ушел от ответа на вопрос о том, говорил ли он с Путиным по урегулированию на Украине.

При этом, по словам президента США, контакты начались. Он не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с Москвой, однако подчеркнул, что стороны «уже ведут переговоры».

Ранее Салливан назвал условие, при котором Трамп заключит сделку с Путиным.

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