Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что из $200 млрд заявленной США помощи Киев получил только $75 млрд. По мнению бизнесмена, руководство Украины попросту сдает подельников в лице команды бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена.

«Из 200 миллиардов более 120 были откатом — или, как там у них в Америке называется, ретро-бонусом. То есть остались в карманах лоббистов, чиновников и корпораций внутри США. 60%. <...> Разумеется, и дошедшие до Украины деньги также сначала набивались в карманы и на счета Зеленского и Ко, а уж потом шли, куда предназначено по документам», — сказал Малофеев.

Он допустил, что нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запустит судебный процесс в отношении команды Байдена. Если же этого не произойдет, значит распил продолжается, только с другими участниками, подытожил предприниматель.

Накануне Зеленский опроверг информацию о том, что администрация Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

В начале января Зеленский уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский лишился политических преференций.