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В Британии заявили об отправке в отпуск высокопоставленных чиновников USAID

Guardian: высокопоставленные чиновники USAID отправлены в отпуск
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Shutterstock

Агентство США по международному развитию (USAID) отправило в административный отпуск двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, речь идет о директоре по безопасности USAID Джоне Вурхизе и его заместителе. Авторы отметили, что их отправили в отпуск после отказа предоставить доступ к конфиденциальным данным департаменту эффективности правительства США (DOGE).

Накануне глава DOGE Илон Маск резко раскритиковал USAID, назвав его «преступной организацией». В другом сообщении предприниматель охарактеризовал агентство как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке».

В этот же день сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать. При попытке зайти на сайт указано, что веб-страница по адресу https://www.usaid.gov/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.

Ранее Маск заявил, что USAID финансировало создание биологического оружия и COVID-19.

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