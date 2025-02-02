В Минске рассказали, куда Лукашенко совершит первый зарубежный визит после выборов

В Минске подтвердили первый зарубежный визит Лукашенко после выборов в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко свой первый после переизбрания зарубежный визит совершит в Россию. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава президентской администрации Дмитрий Крутой.

Он отметил, что Лукашенко уже сам анонсировал свой визит, который, безусловно, будет в Российскую Федерацию. Белорусский президент проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Крутой подчеркнул, что во время визита «возможен еще ряд сопутствующих мероприятий», которые в настоящее время отрабатываются.

Глава администрации указал, что Лукашенко получил огромное количество приглашений от «зарубежных друзей» Белоруссии. Сейчас МИД республики их анализирует, и, исходя из этого, будет выстраиваться график международных визитов президента Белоруссии.

По словам Крутого, в Минске, в свою очередь, готовятся принять многих иностранных лидеров.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит президента в Лукашенко в РФ пока не запланирован.

Ранее в Белоруссии ответили западным странам, критикующим прошедшие в республике президентские выборы.